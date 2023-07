Da qualsiasi parte lo si guardi, l’ingaggio di, da parte dell’Inter, è. Lo è, perché Cuadrado non incideva da almeno due anni nella Juventus e non si capisce perché dovrebbe farlo adesso all’Inter.perché, nel momento in cui l’Inter ha deciso di svecchiare, liberandosi di Handanovic e D’Ambrosio, prende un calciatore di trentacinque anni che, al contrario di D’Ambrosio (più giovane di lui), non sa fare neppure il centrale di tre in difesa.perché, seppure di poco, Cuadrado costa più che aver mantenuto in rosa Bellanova, giovane, sveglio e di prospettiva.perché i tifosi interisti non hanno gradito l’arrivo di un simulatore, tra l’altro causa della rissa con Lukaku e Handanovic nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Squalificato con due giornate, le sconterà nell’Inter per aver provocato una baruffa contro i nuovi compagni dell’Inter. Da teatro dell’assurdo.. Pur non avendo detto “mai all’Inter”, i sostenitori della Juventus si aspettavano che andasse ovunque, ma non nella squadra dove i conflitti tra le due tifoserie sono i più accesi.Tuttavia bisogna essere chiari e coerenti: come Lukaku, allo steso modo Cuadrado fa una cosa legittima scegliendo l’Inter. Piuttosto - e l’ho detto nella Sveglia di ieri ( QUI LA SVEGLIA DI IERI ) - sono i tifosi a dover smettere di vivere in un mondo fantastico.. E, alla fine, non è neppure solo una questione di soldi. A volte