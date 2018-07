Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del trasferimento, in prestito secco, di Gerson dalla Roma alla Fiorentina: "I viola prendono in considerazione solo operazioni che non costano, almeno fino a quando non rientrano soldi dalle cessioni. Un’operazione a livello SPAL. I Della Valle meno si confondono con la Fiorentina e meglio è per loro, da nessuna parte i proprietari parlano solo in mezzo di strada. Anche sulla vicenda Tas non si sono mai esposti. Questo significa disinteresse, con loro non c’è più neanche l’illusione, stanno portando avanti una politica mediocre".