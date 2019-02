L'ex attaccante Francesco Baiano ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle polemiche arbitrali dopo il rigore assegnato contro l'Inter: "Il penalty per la Fiorentina non c’era, è stata una svista, un errore e, seppur grave, bisogna prenderlo così. Analizzando la partita, comunque, la Fiorentina meritava il pareggio, quindi non ha rubato niente. Coppa Italia? Vedo una gara al 50% e 50%. Sono due squadre che stanno bene e secondo me sabato a Torino l’Atalanta ha pensato alla partita di Coppa Italia. Ieri ho visto che la Fiorentina è una squadra viva, gioca e non si arrende mai. Sono due belle squadre che si affrontano nel momento migliore