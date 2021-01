Se sul campo il 2021 del Torino è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria per 3-0 sul campo del Parma, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il calciomercato. L'Osasuna ha infatti annunciato che intende presentare un esposto contro il club granata a causa del mancato pagamento di 2,8 milioni di euro per Alejandro Berenguer.



1,3 milioni sarebbero l'ultima rata del cartellino del giocatore, che era stato acquistato nel 2017, i restanti 1,5 milioni sono invece per via una sorta di penale per avere ceduto Berenguer all'Athletic Bilbao la scorsa estate.



"Quando Álex Berenguer giocava nell’Osasuna, lo volevano quattro squadre. Quella che ha offerto di più è stata il Torino. Abbiamo raggiunto un accordo per cui il Torino avrebbe pagato 5,5 milioni ma è stata introdotta una clausola di 1,5 milioni nel caso in cui il giocatore fosse poi andato all’Athletic Bilbao. Il pagamento di 1,5 milioni era dovuto il 1 dicembre. Presenteremo un esposto all Fifa, dovranno pagare. Non c’è una via d’uscita, la giurisprudenza in questi casi di solito porta ad una piccola sanzione per la squadra che ha messo quella clausola, ma mai alla nullità della clausola” ha spiegato il direttore generale dell'Osasuna, Francisco Canal.