C'è una nuova stella, anzi un nuovo Imperatore. Gioca a Lilla, in Ligue 1, è molto giovane ma già molto promettente. A dirlo è Andrea La Spisa, ex osservatore del Parma, che a Tuttosport ha raccontato: "I paragoni sono sempre difficili, però Rafael Leão ricorda davvero il primo Adriano, quello degli inizi all’Inter".



Quando le è scattata la scintilla per Leão?

«Lo scorso anno in Youth League, la Champions dei giovani: Leão giocava nello Sporting. L’ho visto contro la Primavera della Juventus, a cui ha segnato 3 gol tra andata e ritorno, e da quel momento non l’ho più mollato. L’ho osservato anche con le selezioni portoghesi. Nella passata stagione ha collezionato alcune presenze in prima squadra, andando a segno anche nel classico contro il Porto. E’ un predestinato. Lo sta dimostrando anche al Lilla, che lo ha ingaggiato in estate sfruttando i problemi societari dello Sporting».



Dove immagina Leão in futuro?

«E’ da Juventus, City, Real Madrid, Barcellona... Fossi in uno di questi top club lo comprerei a gennaio, lasciandolo al Lilla fino a giugno. Sì, proverei a prenderlo adesso che non è ancora esploso del tutto. In estate, valore e prezzo saranno diversi da quello attuale».