. La prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore aggiunge un altro servizio, che spinge la crescita del settore in Italia. Il Centro Studi, infatti, raccoglierà tutti i dati raccolti e sviluppati con il supporto dei monitoring partner dell'OIES, che saranno messi a disposizione anche agli esterni al network dei membri, con modalità convenzionate.Nel corso del 2020, l'OIES ha fornito ai suoi membri i dati e le statistiche più aggiornate sul settore, posizionandosi come il principale ente italiano in cui reperire le informazioni sull'andamento del mercato degli Esports e del gaming.L'Osservatorio ha infatti rilasciato nel corso del 2020 quattro ricerche di mercato sullo stato degli Esports in Italia, di cui: due sulla panoramica generale del settore e sull'identificazione delle abitudini degli appassionati, una sull'ascesa degli Esports durante il lockdown e un'altra sugli stakeholder del mercato con più forza mediatica.In più l'OIES ha fornito 12 marketing paper con approfondimenti sulle migliori case histories nazionali e internazionali e la spiegazione dei principali trend del settore.È stato un lavoro prezioso per i membri del network, che ora l'Osservatorio mette a disposizione dell'intero movimento italiano per accelerarne la crescita. L'istituzione di un Centro Studi Nazionale rientra proprio nella volontà dell'OIES di porsi come principale interlocutore per la conoscenza del settore.Nel corso del 2021 l'OIES si impegnerà a diffondere nuovi dati e ricerche attraverso il suo Centro Studi, che verranno forniti integralmente in esclusiva ai membri del suo network, e in forma convenzionata agli esterni. L'Osservatorio quindi metterà a sistema in modo permanente e continuativo tutto il valore prodotto, identificandosi come il principale player per la conoscenza del settore in Italia.Il Centro Studi Nazionale sugli Esports sarà anche un progetto open source e partecipativo. Enti, professionisti, studenti e chiunque abbia svolto un lavoro di ricerca su questo tema potrà candidarlo e metterlo a disposizione della community. In questo modo, l'OIES darà alle migliori energie positive del Paese la possibilità di contribuire concretamente alla maggiore conoscenza, e quindi allo sviluppo del settore.Per crescere come negli altri Paesi del mondo, il mercato italiano degli Esports ha bisogno di maggiore cultura sulle opportunità di business connesse, soprattutto verso aziende e investitori. L'impegno dell'Osservatorio in questo senso serve proprio per creare le condizioni per una crescita del volume d'affari anche in Italia."Il Centro Studi Nazionale Esports è la prima iniziativa in Italia che mette a sistema tutti i dati più aggiornati disponibili - commentanoed, co-fondatori dell'OIES - È un progetto di estremo valore, perché ad oggi non esistono report che fotografano il settore in modo continuativo ed aggiornato. Il Centro Studi dell'OIES si occuperà anche di trend e aspetti di comunicazione, diventando lo strumento di conoscenza più completo a disposizione in Italia. Questa sarà una delle iniziative che l'Osservatorio metterà in campo nel corso del 2021 per continuare nella sua missione di essere il principale acceleratore della crescita del settore".