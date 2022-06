E' stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione, chiusa con 35 reti in 50 partite e poteva esserlo di questa finestra di mercato, essendo finito sul taccuino dei principali club europei. Ma Christopher Nkunku sarà ancora un calciatore dell'RB Lipsia fino al 2026, come ha comunicato con una nota ufficiale il club tedesco.



"Sono felice di continuare a indossare la maglia dell'RB Lipsia. Dopo il grande successo in Coppa di Germania, era chiaro: il mio percorso non finisce qui, vogliamo di più! Sono rimasto davvero colpito da come il club si è preso cura di me. Quindi un grazie di cuore a tutti i responsabili della fiducia e soprattutto a Oliver Mintzlaff, con il quale sono sempre stato in stretto contatto. L'RB Lipsia si è fatto un nome a livello internazionale negli ultimi anni e ha ripetutamente confermato che possiamo competere per vincere titoli. In futuro vogliamo basarci su questo e fare un ulteriore passo avanti", ha dichiarato al calciatore.



Secondo le indiscrezioni della stampa tedesca, col nuovo accordo Nkunku arriverà a percepire 7 milioni di euro a stagione e nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria.