L'Udinese fa un bel passo avanti verso la salvezza e allontana l'ansia, il Cagliari inciampa nella seconda partita consecutiva (e anche con il primo ko in trasferta del campionato) e perde contatto con il quarto posto ovvero con la Roma, che nel giro di sette giorni piazza un +6 punti a zero rispetto alla squadra di Maran. Decisivi - ancora una volta per i sardi - i minuti finali. Contro la Lazio una settimana fa la rimonta subita si era concretizzata nei minuti di recupero e la squadra di Maran si era vista sfilare la vittoria; stavolta il gol della vittoria dell'Udinese è arrivato a cinque minuti dal 90', un attimo dopo che il Cagliari - faticosamente - aveva riagguantato il pareggio. La fotografia della partita ci dice che due errori difensivi dei sardi hanno favorito la vittoria dell'Udinese. Non è un caso - con tutto il rispetto - che in porta per il Cagliari ci sia il terzo portiere Rafael, a causa dell'infortunio di Cragno e la squalifica del suo sostituto Olsen (che ora ha finito lo stop per squalifica).



Gotti riprende il discorso con la vittoria (che mancava dal 3 novembre) dopo una striscia di cinque turni. L'allenatore "pro tempore" dei friulani in realtà ha un ruolino di marcia che per media punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte: 8 punti in 7 partite, 1,14 punti a gara) porterebbe l'Udinese a 43-44 punti, quelli utili a centrare la salvezza. I friulani si lasciano indietro la Sampdoria, sorpassano la Fiorentina e anche il Lecce (in attesa della sfida col Bologna). Davvero c'è chi pensa che con un altro allenatore questa squadra farebbe meglio? Gotti sta facendo il massimo, con un organico non eccelso. La verità è che l'Udinese non può fare a meno del talento di Rodrigo De Paul: è suo il gol del vantaggio, a conferma che in questa fascia medio-bassa della Serie A un giocatore del suo talento fa sempre la differenza. Andarsi a rivedere il gol, grazie: un tocco di interno collo che gira nell'angolo lontano. Quando uscirà dal campo - nella ripresa - De Paul per un momento avrà un gesto di stizza istintivo, poi però capirà che non è stato rispettoso nei confronti dei compagni, quindi comincerà ad incitarli. E' suo dunque l’unico vero acuto del primo tempo, con il Cagliari che gioca aggrappato alla verve di Nainggolan: è il Ninja - quando si sta ancora sullo 0-0 - colpisce un palo.



Il Cagliari nella ripresa attacca con più convinzione e arriva vicino al gol del pari in più di un'occasione. Joao Pedro conferma l'eccellente feeling con il gol che ha quest'anno, trovando il pallone giusto con una girata in mezzo all'area. Sembra fatta, ma passa appena 1'22'' e l'Udinese si riporta avanti. Il gol lo segna Fofana (che aveva servito l'assist a De Paul per il vantaggio), grazie ad una buona difesa del pallone da parte di Okaka. Il Cagliari conferma la sua inclinazione a perdersi quando la partita sta scollinando: ha subito 16 delle sue 23 reti nella ripresa (pari al 69%). La squadra di Maran finisce in dieci per l'espulsione di Pisacane (doppia ammonizione). Alla fine fa festa l'Udinese. Gotti sotto l'albero di Natale troverà probabilmente una lettera della dirigenza, che gli chiederà di rimanere fino a fine stagione.



IL TABELLINO



Udinese-Cagliari 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 39’ p.t. De Paul (U), 39’ s.t. Joao Pedro (C), 40’ s.t. Fofana (U)



Assist: 39’ p.t. Fofana, 39’ s.t. Faragò (C)



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul (25’ s.t. Jajalo), Mandragora, Fofana, Sema (21’ s.t. Ter Avest); Okaka, Lasagna (34’ s.t. Pussetto). All. Gotti.



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (1’ s.t. Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (36’ s.t. Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (15’ s.t. Cerri). All. Maran.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 30’ p.t. Pisacane (C), 9’ s.t. Rog (C), 18’ s.t. Mandragora (U), 24’ De Maio (U), 44’ s.t. Okaka (U), 45+6’ s.t. Klavan (C)



Espulsi: 45+2’ s.t. Pisacane (C)