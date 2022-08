Per le squadre italiane si avvicina il sorteggio per i gironi della prossima edizione della Champions League. A Istanbul, giovedì, il presidente Ceferin premierà l'ex tecnico del Milan e ct azzurro Arrigo Sacchi: "Ha reinventato l’etica del lavoro di squadra, che trascendeva la pura armonia in campo. La perfetta sincronizzazione e una mentalità sempre vincente, indipendentemente dal fatto che la squadra giocasse in casa o fuori, facevano sembrare tutto quasi soprannaturale negli anni 80. Questa è esattamente la differenza tra eccellenza e grandezza". Tra le motivazioni per l'assegnazione del premio, ci sono soprattutto "le infinite innovazioni tattiche" con cui il tecnico di Fusignano ha contribuito a "rimodellare la filosofia del calcio", scrive la Uefa.