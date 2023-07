. Abbiamo letto, senza capire perché, che i tempi si allungano e, dunque, anziché aver già conosciuto i termini della faccenda (esclusione per la Juventus, ammissione per la Fiorentina), bisognerà aspettare almeno fino alla metà del mese di luglio per un pronunciamento definitivo.che possono variare a seconda degli impegni europei o meno.Passi per la Juventus che, da una parte, sa già di essere esclusa e, dall'altra, una squadra competitiva la deve allestire comunque per il campionato. Ma la Fiorentina è in una condizione diversa: tra partecipare o meno ad una coppa europea ce ne passa e il suo mercato deve certamente essere adeguato agli impegni.Diciamoci la verità: non è un grande spettacolo. Prima, in campo nazionale, la Juve penalizzata in campionato, poi riabilitata, infine ripenalizzata in un modo che non è eufemistico chiamare falsificazione della classifica. Adesso, invece, si aspettano le calende greche per definire quel che tutti sanno. E siccome