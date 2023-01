Napoli-Juventus è l'ultima partita da presidente bianconero per Andrea Agnelli. Il 18 gennaio sarà nominato il nuovo consiglio d'amministrazione e con esso Gianluca Ferrero diventerà il nuovo numero uno del club. E allora la Vecchia Signora vuole battere gli azzurri anche per il suo presidente uscente.



Lo ha confermato prima della partita Adrien Rabiot a Dazn: "Sto bene, sono contento del Mondiale, peccato per la sconfitta in finale ma mi sento bene. Sono in fiducia, qui voglio vincere tutto e cercare di far bene. Solo una parola per Agnelli, per lui stasera è l'ultima partita ufficiale: volevo ringraziarlo da parte di tutti, cercheremo di vincere anche per lui".