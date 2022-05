L'ultima a San Siro prima di dirsi addio, una sfida in cui si intrecciano passato e presente:, non lo è stata negli anni passati e a maggior ragione non può esserlo ora, quando idealmente rappresenta la chiusura del cerchio. Da una parte la squadra che lo ha portato in Italia e, dopo averlo spedito in prestito a Cesena per crescere, è stata il suo trampolino di lancio tra i grandi. Dall'altra la squadra con cui si è definitivamente consacrato, arrivando a strappare un posto tra i migliori centrocampisti della Serie A odierna e, soprattutto, ad attirare le attenzioni deper dare inizio a una nuova pagina internazionale della sua carriera.Una mossa questa che ha spaccato in due l'ambiente rossonero e i tifosi, molti dei quali non hanno gradito la scelta del classe '96., segnale di un rapporto che si è rapidamente incrinato tra il pubblico e il giocatore che fino allo scorso autunno per tutti i milanisti era semplicemente un condottiero, il ''. Domenica alle 18 l'ultimo atto a San Siro,, con l'occasione di spegnere i fischi per una serata: l'occasione è ghiotta,(mettendo pressione all'Inter che dovrebbe vincere a Cagliari per evitare di consegnare subito il titolo ai rivali), che fino a poche settimane fa era sogno sussurrato quasi con timore e scaramanzia, e sarebbe senza dubbio il modo migliore per chiudere e salutare con il sorriso quelli che tra poche settimane saranno i suoi ex tifosi.- Di mezzo l'Atalanta di Gasperini, perché poiché la storia è fatta di cicli tutto torna e tutto si chiude come era iniziato. Non a caso, al di là dell'approdo in Italia grazie ai bergamaschi nel gennaio del 2015, alla Dea sono legati anche alcuni dei momenti chiave dell'avventura rossonera di Kessie. Qualcuno meno felice, comeche, come hanno sottolineato a più riprese anche Pioli e Maldini, ha di fatto segnato la nascita del Milan attuale, altri decisamente più lieti: su tutti, con la doppietta su rigore proprio di Kessie che ora cerca di rompere il digiuno in questo campionato, considerando che l'ultimo gol in Serie A risale al 22 dicembre, altra doppietta all'Empoli.ma questa volta si gioca in casa, a San Siro: l'ultima volta per Kessie, alla ricerca di un ultimo successo per chiudere il cerchio e salutare i rossoneri da campione.@Albri_Fede90