Ha vinto tutto a livello internazionale con i club, ma alla sua grande carriera mancava un trionfo con la Nazionale. Non poteva essere abbastanza il Mondiale militare del 1987 ad Arezzo. E così, quando il suo vecchio compagno di mille partite Roberto Mancini gli ha proposto di unirsi al suo staff in vista degli Europei, Gianluca Vialli non ci ha pensato un attimo, nonostante nel frattempo stesse combattendo contro il suo male. La cavalcata che i due hanno vissuto insieme a Chiellini e compagni è stata memorabile e soprattutto piena di emozioni, dai ricordi sul campo che riaffiorano alla consapevolezza che quel trionfo avrebbe potuto essere l'ultima grande gioia insieme. Così è stato, ma che bello è stato raccontarlo.



Vi proponiamo 10 foto dell'esperienza vissuta da Gianluca Vialli come capo delegazione dell'Italia a Euro 2020 nella nostra gallery