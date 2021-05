, poi in campo per l’ultima partita stagionale., dove domenica sera sarà impegnato contro la squadra di Nicola. Perché?Questa, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’ultima trovata del patron Oreste Vigorito, dopo che il pareggio tra granata e Lazio ha condannato il suo club alla retrocessione aritmetica in Serie B., che pure dovranno essere in condizione di onorare la sfida con il Toro. Una decisione che arriva dopo le tante proteste di alcuni gruppi del tifo organizzato e che segue un bizzarro suggerimento della Curva sud: “Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo - scrivono in una nota-.”. Ecco, quella che sembrava essere una provocazione diventerà presto realtà.: solo una vittoria (seppur pesante, contro la Juve), poi sette pareggi e dieci sconfitte. Qualche beffa (ad esempio il gol allo scadere del Crotone la scorsa settimana) e tante polemiche, come quella con Mazzoleni dopo il ko con il Cagliari. Ora, in attesa di capire le basi di partenza del prossimo campionato, gli ultimi chilometri di follia.