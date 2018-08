La Juve va a Parma per confermarsi. La terza gara prima della sosta per i bianconeri che affrontano i gialloblu sabato alle ore 20.30, allo stadio Tardini. Com'è andato l'ultimo incontro? Ecco la risposta, dal sito ufficiale della Juve: "2 novembre 2013: dopo 10 giornate, la Roma non ha ancora perso un punto. La Juve è chiamata a rispondere colpo su colpo. Perciò ha bisogno assolutamente dei 3 punti per iniziare quella rimonta che la vedrà poi trionfare con 102 punti. Ma il Parma è un avversario decisamente difficile. Negli ultimi 3 incontri davanti al proprio pubblico, ha ottenuto l'intera posta contro Atalanta, Sassuolo e Milan, segnando la bellezza di 10 gol.



L'UNDICI DI PARTENZA - Parma-Juventus si gioca alla vigilia di un importante sfida di Champions League contro il Real Madrid. Antonio Conte punta sul consolidato 3-5-2: Buffon in porta; linea difesa composta da Barzagli, Ogbonna, Chiellini; a centrocampo il quintetto è formato da Padoin, Vidal, Pogba, Marchisio e Asamoah; la coppia d'attacco è Tevez-Giovinco. Nella ripresa entreranno Pirlo, Quagliarella e Llorente.



LA GARA - Rispetto alle prestazioni precedenti della formazione guidata da Donadoni, ricche di gol e occasioni, la sfida con la Juve appare bloccata. Al termine dei 90 minuti, si registreranno 6 tiri da parte dei ducali e 10 di Tevez e compagni. Nella prima frazione di gioco è proprio il 10 argentino a vedersi bloccato da Mirante. Nella ripresa, i bianconeri intensificano la pressione nell'ultimo quarto di gara. Carlitos, prima di essere sostituito trova ancora l'opposizione del portiere su un'azione originata da un cross di Padoin. La rete decisiva arriva grazie a un'invenzione di Quagliarella, che effettua un tiro dei suoi da lontano: palla sulla traversa, Pogba raccoglie la respinta e di controbalzo fa la giocata che vale la vittoria".