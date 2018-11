A Bologna può giocare centrale vicino a Simeone ma se Pioli cambia modulo rischia di essere escluso, perché il tecnico della Fiorentina sta pensando ad alcuni cambiamenti e potrebbe arrivare lo spostamento di Marko Pjaca. Il croato, da esterno, fin qui ha messo in mostra prestazioni deludenti. L’idea - riportata da La Nazione - è quella di accentrarlo in una posizione di “suggeritore”, poiché la tecnica certo non gli manca per trovare soluzioni verticali negli spazi stretti; un passo indietro rispetto all’idea estiva di sventagliare un 4-3-3 ambizioso proprio nella sua fase offensiva, ma le prestazioni di Pjaca e Mirallas non hanno convinto, né aggiunto l’esplosività che Pioli sperava di trovare sulle fasce. Pjaca avrebbe dunque più libertà di movimento, con il compito di ricavarsi gli spazi giusti per l’ultimo passaggio. E nessuno meglio di Simeone sa quanto i contatti centrali siano mancati alla Fiorentina.