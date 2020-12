Ieri, suo e nostro malgrado, Paolo Rossi è riuscito ha fare un ennesimo e ultimo regalo a quel mondo del calcio che lui ha frequentato con fantastica leggerezza e con assoluto candore.Ecco, nel Duomo di Vicenza si sono riuniti e stretti quei giganti. Coloro i quali sono stati calciatori e campioni per dovere professionale e per vocazione, ma che lungo il loro percorso segnato dalla cifra della celebrità non hanno mai smesso neppure per un attimo di essere e di proporsi come uomini. Ciascuno di loro come ognuno di noi.