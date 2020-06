Erano in tanti i tifosi nerazzurri o semplici appassionati che hanno pensato quest'oggi di rendere l'ultimo omaggio a Mario Corso, campione indimenticato della Grande Inter di Helenio Herrera. La cerimonia funebre, svoltasi nella basilica di Sant'Ambrogio di Milano, ha visto la partecipazione anche di una delegazione dell'attuale dirigenza, capeggiata dall'ad Beppe Marotta, e dell'ex presidente Massimo Moratti (foto Ansa).



Nel corso della sua omelia, Monsignor Carlo Faccendini ha speso delle parole anche per l'ex calciatore del Milan Pierino Prati, morto nella giornata di ieri: "Voglio ricordare anche Pierino Prati, mi immagino stiano rinnovando in paradiso un derby spettacolare. Ha giocato in una squadra da leggenda, i nomi venivano imparati come si imparavano le preghiere o le poesie di Pascoli. Era chiamato il ‘piede sinistro di Dio’, un nome che gli diede il ct della nazionale di Israele, uno che si intendeva di piedi e di Dio. Era un uomo che inventava calcio, era un divo, eppure nessuno è stato più antidivo di lui. Un uomo fortissimo, ma mai divo".