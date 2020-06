Su un campo da calcio dell'oratorio, simile a quello dove iniziò a giocare a pallone, ha ricevuto l'ultimo saluto Pierino Prati, l'ex attaccante di Milan, Roma, Fiorentina e della Nazionale, morto lunedì a 73 anni.



Come riporta l’Ansa, anche gli ex rossoneri Franco Baresi, Filippo Galli e Walter De Vecchi erano fra le circa duecento persone che hanno partecipato - distanziate e con la mascherina - al funerale sul prato del campo dell'oratorio di Fabbrica Durini, frazione di Alzate Brianza, il paese in provincia di Como dove Prati abitava.



A fine cerimonia è scattato un lungo applauso, mentre i parenti si stringevano commossi attorno al feretro, sui cui erano posate una maglia del Milan con il suo numero 11, una felpa azzurra dell'Italia, con cui Prati vinse l'Europeo del' 68, una sciarpa della Salernitana, dove giocò la sua prima stagione da professionista, e una giallorossa.