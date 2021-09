. Un’attesa lunga quella dei tifosi del Milan che al minuto 60 della partita contro la Lazio si sono alzati tutti in piedi per salutare il ritorno in campo del loro capo popolo Zlatan Ibrahimovic.- "Zlatan è quattro mesi che non giocava, son contento che sia entrato molto bene, che stia bene, che abbia minutaggio utile per le prossime gare. A vederlo non invecchia mai: al di là dell'evidente talento è la passione, il fuoco dentro che fa la differenza. E quando sei così non senti gli anni che passano". Stefano Pioli, uomo e tecnico misurato, fatica a trattenere l’entusiasmo per aver ritrovato il suo campione nel post-partita a DAZN. Poi un simpatico siparietto con l’ex allievo Parolo che sottolinea quanto sia importante avere una squadra matura che può contare sull’ingresso in campo di Zlatan a mezz’ora dalla fine: “Bisogna vedere se è d’accordo” risponde con un sorriso. Dietro questa battuta si nasconde tutta la voglia dello svedese di Champions League.Cambio di look dal codino alla treccia di samurai ma la stessa fame di vittoria che lo ha accompagnato nella sua lunga carriera. Ibrahimovic compierà 40 anni il prossimo 3 ottobre ma spera di farsi un bel regalo in anticipo già mercoledì prossimo.