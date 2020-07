Il calcio tedesco, che ha visto il Bayern Monaco trionfare in campionato e in coppa, vuole ripartire, a settembre, con il pubblico. E l'Union Berlino si è offerto di organizzare test per il coronavirus gratuiti per oltre 20mila tifosi nell'ambito di un piano per la riapertura degli stadi a settembre.



Test di massa e non distanziamento sociale, questa è l'idea del club tedesco. Il comune di Berlino, per il momento, ha vietato eventi e riunioni di massa fino al 24 ottobre, ma l'Union vuole offrire test ai tifosi proprio per aprire il proprio stadio.