Fari puntati su Matias Vecino e Mauro Icardi, i due protagonisti che ieri hanno regalato all'Inter i tre punti e che il Corriere dello Sport celebra con queste parole.



“Vecino, l’uomo del destino, e Icardi, il bomber ritrovato. Sono loro i due eroi di un’Inter che, nella notte del suo rientro in Champions, è tornata non solo a «riveder le stelle», ma anche a toccarle. Perdere anche con il Tottenham avrebbe acuito la crisi e trasformato in incubo giocare a San Siro. Ci hanno pensato Icardi e Vecino a scacciarlo”.