Non è Johan Cruijff. Non è il ct dell’Olanda Rambo Koeman, neanche Virgil Van Dijk o i giovani talenti olandesi Frankie de Jong, Matthijs de Ligt e Hakim Ziyech. L’uomo più influente d’Olanda è il procuratore Mino Raiola. È questo il quesito che si è posto Voetbal Internatonal, il magazine settimanale più famoso e antico ad Amsterdam, che ha condotto un sondaggio svolto fra esperti come calciatori, allenatori, dirigenti, direttori sportivi e uomini societari. Il risultato è stato sorprendente, come ha ammesso lo stesso agente italo-olandese: “Risultato straordinario. Mi rende orgoglioso, perché vi è voluto molto tempo prima che il pubblico e la gente mi capissero. Lo trovo quasi altrettanto bello che ora sono visto come un olandese e non più come un italiano”. Raiola, tra l’altro, è stato, è e sarà in contatto con la Juventus per diverse trattative di mercato, essendo il procuratore di Pogba e De Ligt, tra i tantissimi della sua scuderia.