Alto, possente, veloce e scandinavo: il paragone scatta quasi automatico tra Hojlund e Haaland. Uno danese, l’altro norvegese ma entrambi con una caratteristica in comune: vivono per il gol. L’Atalanta per anticipare la concorrenza delle big ha dovuto versare ben 17 milioni nelle casse dello Sturm Graz per un ragazzo ventenne che aveva già segnato sei gol in otto partite tra cui uno bellissimo al Salisburgo.



DOPPIO RETROSCENA - L’Atalanta, grazie a un’attività di scouting perfetta e alla rapidità del direttore sportivo D’Amico, ha chiuso un’operazione che sembrava un azzardo. Ma in realtà quei 17 milioni spesi sembrano anche pochi considerando il potenziale da futuro crack mondiale. Ci aveva pensato anche il Milan in estate quando gli scout avevano segnalato questo ragazzone a Maldini: il dirigente rossonero rimase particolarmente colpito in positivo ma ormai tutto il budget sul mercato era stato impegnato su De Ketelaere. Anche la Juve aveva sondato il terreno senza approfondire perché nel ruolo ha già Vlahovic e Kean come risorse di proprietà. E ora sorride la Dea che già pregusta una plusvalenza super: su Hojlund si stanno muovendo le big di Premier League per una valutazione che sfonderà presto il muro dei 50 milioni. D’altronde la recita dell’Olimpico contro la Lazio, con un gol e diverse giocate sensazionali, ha spazzato via ogni minimo dubbio: Hojlund può seguire il percorso fatto da Haaland.