, visto che è finita sulle spalle di giocatori di caratura assoluta, oltre che di grande carisma, come- leggenda del club aragonese nell'epoca d'oro dei primi anni Novanta, quelle delle due Coppe del Re e della Coppa delle Coppe vinta contro l'Arsenal - o il mariscalche, pur giocando in Segunda Divisiòn, nella sua prima vera stagione tra i professionisti ha già la fila delle pretendenti fuori dalla porta. Tra queste anche la- A Saragozza ne sono passati di grandi difensori in passato - tra di loro anche un certoin prestito all'epoca dal Manchester United - e Francés ha tutto per percorrere un cammino importante.Francés è consapevole di avere ancora molti margini di miglioramento e non ha fretta di fare subito un salto così importante nella sua giovane carriera, considerando che sulle sue tracce ci sono pure due big in Spagna come Siviglia e Real Madrid.- Insieme a Pau Torres del Villarreal - guarda caso, altro pallino della Juve - è uno dei migliori prospetti nel ruolo del calcio spagnolo e, seppur a livello giovanile, ha già maturato una discreta esperienza in campo internazionale, partecipando anche a un Mondiale Under 17. Ecco perché. Assecondando magari il desiderio di Francés di consolidarsi in Spagna prima di misurarsi in un contesto più competitivo. A scanso di equivoci, lui paura non ne ha; altrimenti mica scegli la '6' di Aguado e Gaby Milito.