Il film Barbie continua a macinare record su record dando enorme celebrità e popolarità ai suoi due attori protagonisti, Ryan Gosling e Margot Robbie. Intervistata dalla stampa inglese la bellissima 33enne attrice australiana ha confessato di essere anche una tifosa di calcio con una squadra che, a sorpresa non è una delle grandi del nostro calcio: il Fulham. "Ho giurato fedeltà al Fulham, quindi voglio che il Fulham vinca. In realtà non vado a un'altra partita del Fulham da un po', ma so che giocano contro l'Aston Villa". E voi avete visto Gatti e vi eravati accorti che già nel 2014 la splendida attrice era presente a Craven Cottage? Ecco le sue foto di quel giorno e molte altre nella nostra gallery.