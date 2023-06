Una a 15 minuti di cammino dall'altra, la Fiorentina a Vystaviste, il West Ham dietro al Letná Park, accanto allo stadio dello Sparta Praga: le due fan zone allestite dalla UEFA per i tifosi che si sono riversati a Praga in occasione della finale di Conference League sono uno spettacolo per i sensi.



Musica, odori, cori, cibi dalle più disparate bancarelle, birra a fiumi e maxischermi utili non solo a vedere la partita per chi non è in possesso di un biglietto, ma anche a trasmettere gli highlights dei vari incontri che hanno costituito il percorso delle due squadre verso la finale in Repubblica Ceca.



Com'era prevedibile, gli Irons inglesi hanno sovrastato sui decibel quelli viola, essendo letteralmente il doppio: circa 20mila contro circa 10mila. Ma questo non vuol dire che i toscani non siano pronti a rifarsi all'Eden Arena, quando il numero tornerà in parità sulle 5900 unità, con un'altra coreografia spettacolare. Perché le finali europee sono uno spettacolo ben al di là di quel che succede nei 90 - o 120 - minuti di gioco.