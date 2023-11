Una battuta infelice quella che è stata pronunicata da Ignazio La Russa, Presidente del Senato, nonché piccolo azionista e noto tifoso dell'Inter, a margine di un un evento a Milano a Palazzo Stelline e poche ore dopo il Derby d'Italia pareggiato per 1-1 dai nerazzurri contro la Juventus all'Allianz Stadium.



LE PAROLE - Scherzando sul ruolo di Ministro dello Sport chiesto al momento della formazione del governo, La Russa ha istigato così la società bianconera “Avevo detto a Giorgia Meloni che avrei voluto fare il Ministro dello Sport. Lei mi ha detto: "Lo fai per aiutare la tua Inter". Io le ho ho risposto: 'Assolutamente no, semmai per affossare la Juventus…".