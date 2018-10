. Gli ultimi decenni sono stati determinati dall’Ajax, dal Milan e dal Barcellona di Guardiola”.



a. Tutti e tre su un palco, a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Argomento: la bellezza del calcio.“Vince chi gioca bene? Non è sempre così ed è il bello del calcio, è speciale anche perché è l’unico sport dove puoi vincere una partita senza calciare in porta”.: “Statisticamente è così, se giochi meglio dovresti vincere di più. Poi l’unica statistica che conta è quella dei gol fatti e subiti”.“Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Chi gioca meglio non solo vince ma avrà come riconoscimento uno status che chi gioca male non avrà mai”.“Adesso anche le piccole squadra cercano di giocare e avere la propria identità. Una volta le piccole squadre avevano difesa e contropiede, adesso cercano tutti di costruire il calcio da dietro”.“Sono d’accordo con Carlo, quando vedo il Sassuolo mi da l’idea di un calcio molto propositivo”.“Senza evoluzione questo sport morirebbe, in quest’ottica l’Italia non è tra le prime. Il nostro è un paese che culturalmente fa fatica di fronte al cambiamento, anche se adesso qualcosa si sta muovendo grazie a tanti allenatori che rischiano e hanno coraggio. Sono degli eroi, giocano un calcio armonioso, che apre gli orizzonti invece che chiuderli”.“Quando chiesi a Berlusconi di comprarmi Ancelotti? Mi disse che non poteva prenderlo perché a Roma dicevano fosse una sola, lo aveva visitato il medico e gli aveva dato il 20% di inabilità perché aveva due crociati rotti al ginocchio e tre menischi inesistenti. Gli dissi che mi bastava che quel 20% di inabilità non fosse nella testa”.“Cruyff è stata la persona più importante che ho incontrato. Con lui era come andare a scuola ogni giorno, tutte le mattina ci faceva fare cose diverse. Se vincevamo ci spiegava perché avevano vinto. Come Sacchi è stata la persona che ha cambiato più di tutti il calcio, tutti seguendolo sapevano che avrebbero intrapreso la strada giusta. Ci ha condotti all’amore verso questo gioco”.“Ho avuto maestri importanti, uno su tutti Liedholm, che nella gestione delle risorse umane era una figura fondamentale. Non metteva mai troppa pressione. Poi a livello tecnico la figura di Arrigo è stat determinante e acquisire il suo metodo, da assistente, é stato determinante”.“Ognuno ha qualcosa dentro di sé. Anche quando guardavo il tennis, mi piaceva chi attaccava, chi giocava da protagonista. Una vittoria senza merito per me non è mai stata una vittoria. Ovunque sia andato e in ogni categoria in cui ho allenato, ho proposto il mio gioco e mi dicevano