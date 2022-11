ma non un'esultanza come tante altre.dedica i suoi due gol alla Costa Rica, i primi Mondiali, alla sua bella: suo ct ma anche suocero. E pure un po' padre, perché il rapporto tra i due è a tutto campo. D'altronde Lucho aveva scherzato alla vigilia della sfida indicando l'attaccante del Barcellona come: "". Una battuta, sottolineando comunque come i due sappiano distinguere i momenti 'da famiglia' e da 'allenatore e giocatore'. Eppure gli effetti del rapporto si vedono in campo, perché in Qatar si rivedono i lampi di quel giocatore che aveva incantato a Valencia e poi con la maglia del Manchester City., come ha ammesso in passato Ferran, perché è proprio quella che a tratti ha perso con il trasferimento al. Un passaggio sul quale hanno gravato tante pressioni, non solo per le aspettative generate dalle sue qualità ma anche per la cifra dell'affare,date dal momento di difficoltà economico dei blaugrana.Aggiungiamoci il recupero dallache lo ha costretto ai box negli ultimi due mesi al City e un'ulteriore polemica,. Tante pressioni che i due assist nelle prime due presenze con Alaves e Atletico Madrid avevano solo parzialmente spento, perché l'avventura di Ferran a Barcellona va a fiammate, senza trovare continuità., limitate le presenze da titolare, anche se nell'unica in Champions aveva realizzato una doppietta (nell'inutile vittoria con il Viktoria Plzen all'ultima giornata della fase a gironi). Con Luis Enrique però è tutto diverso, per la Spagna è un punto fermo e riesce a incidere non solo con i gol, ma si integra alla perfezione nel gioco delle Furie Rosse. Questione di fiducia e di alchimia tecnica, non di rapporti familiari: Ferran Torres è davvero l'uomo in campo di Luis Enrique, anche per la gioia di Sira.