La Bobo Tv sbarca su Radio TV Serie A con RDS: a partire da lunedì 13 novembre. Il nuovo format di Christian Vieri sarà dunque visibile sulla prima emittente radio-visiva di una Lega calcistica in Europa. Ospiti della prima puntata: Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. Lo show andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.