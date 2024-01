La Bobo TV cambia pelle e si allarga: 'Bobo TV Channel' porta calcio, padel e ciclismo su Twitch

Redazione CM

La Bobo Tv cambia ancora pelle: dopo la rottura fra Christian Vieri e il trio Adani-Cassano-Ventola, ecco pronto al lancio un nuovo progetto editoriale. Si tratta di Bobo Tv Channel, sempre sulla piattaforma Twitch, con focus, oltre ovviamente al calcio, su padel, ciclismo e mondo del gaming.



LE PAROLE DI VIERI - "Sarà un grandissimo 2024 per la Bobo Tv Channel che cambia completamente pelle e si presenta al pubblico con 7 programmi fino a raggiungere, nell’arco di 12 mesi fino a 15 proposte. Darò spazio a voci diverse, ho deciso di cambiare la prospettiva della Bobo Tv Channel facendo un passo indietro con il mio programma dando una trasversalità di contenuti sempre più ampia. L’offerta si amplierà ulteriormente nel corso dell’anno, per offrire agli utenti e ai tanti fan una proposta trasversale che sia completa e varia. Sono molto contento di intraprendere questa avventura con grandi professionisti e talentuosi personaggi!".



IL PROGRAMMA



- Lunedì sera alle ore 21 “Che calcio dici!?”. Il format, animato da Edoardo Mecca, Daniele Brogna, Gabboman e il fratello Fabio, Luca Mastrangelo e Arbitrino.

- Martedì ore 20.00: "Dimensione Calcio", il format dedicato al calcio femminile raccontato da Katia Serra e Martina Angelini.

- Mercoledì alle 14: ‘Le Rompipalle‘ con Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, che terranno compagnia ai fan con un programma di intrattenimento dalle tematiche divertenti e tanti ospiti.

- Giovedì ore 14: "Doppio Passo", format con Davom23, Luca Toselli, Football Meta, Alesia, Il Critico, FantaTia, dedicato al calcio italiano e internazionale con analisi tecniche, lavagne tattiche e consigli per il fantacalcio. Alle ore 21 spazio a "W il Padel" in collaborazione con Italy Padel Tour, Padelisti Anonimi, Quelli del Padel e Rocio Rodriguez. Le 21.00 saranno il riferimento anche per gli appassionati di ciclismo. Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Lello Ferrara condurranno infatti "Lo squalo all’attacco".

- Venerdì alle ore 18.00 "Pixels & Bytes", il nuovo format tecnologico dedicato al mondo Gaming e Hi-Tech.