Nel momento in cui scriviamo (le 23 di lunedì) proiezioni e parziale scrutinio (dei voti) e dati (dei votanti) dicono che meno gente, molta meno gente del consueto, è andata a votare, letteralmente mezza Italia a votare non ci è andata (affluenza intorno al 54%).scegliendo come sindaci i candidati del Pd o al Pd riferibili.. Per la prima volta un candidato di centrosinistra eletto a Milano al primo turno. Quindi bastonata per la Lega e per Salvini stesso, infatti Bernardo era, bene o male, candidato civico ma in quota Lega.Manfredi prende il triplo dei voti di Maresca.. A Torino Damilano candidato della coalizione di destra, dato dai sondaggi in vantaggio, arriva invece secondo al ballottaggio, preceduto da Lo Russo della sinistra: 43 contro 39 per cento. A Roma il candidato soprattutto di Meloni, Michetti con 31 per cento affronta un ballottaggio dall'esito non scontato ma con pronostico avverso: chi ha votato Raggi (20 per cento) o Calenda (18 per cento) è più probabile riversi al secondo turno il suo voto verso Gualtieri candidato Pd (27 per cento al primo turno). Primo tempo del voto nelle cinque grandi città si chiude con Centrosinistra 3 sindaci, Destra zero sindaci.Bocciato M5S. Cinque anni fa la conquista elettorale di Torino e Roma fu il segno evidente di quel che sarebbe venuto dopo: il travolgente 33 per cento alle politiche per M5S.Virginia Raggi, che ha offerto ai romani la sua riconferma, dal voto dei romani viene tenuta fuori dal ballottaggio, eliminata al primo giro. Sala vince a Milano senza M5S. A Napoli i numeri dicono Manfredi ce l'avrebbe fatta anche senza M5S. A Torino nulla o quasi resta in termini elettorali degli anni di Appendino sindaco.Qui la sinistra avrebbe perso comunque ma non ha voluto rischiare: in una Regione dove si vota a turno unico ha diviso il suo elettorato in tre liste e tre candidati presidenti che ringhiavano contro l'un l'altro. Alla Destra anche il vantaggio nel ballottaggio a Trieste: Dipiazza 47 contro Russo 31 per cento. Ma persino qui la coalizione delle destre attendeva una vittoria al primo turno.. A monito per la sinistra che dal voto incassa i sindaci l'enormità di quella mezza Italia che ha pensato fosse inutile votare, che non ne valesse la pena. Non valesse la pena di votare per nessuno, neanche per la sinistra che le elezioni di Ottobre per metà abbondante le ha già vinte, l'altra metà va a vincerle. Solo un miracolo elettorale, Michetti vincitore del ballottaggio a Roma, rimetterebbe, come si dice, in partita la coalizione delle tre destre. Ma solo per un miracoloso pareggio al 95° minuto.