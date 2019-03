Diego Forlan, ex attaccante di Inter e Atletico Madrid, a margine della presentazione dell'International Champions Cup, ha lanciato una bomba di mercato: l’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi. Queste le sue parole rilasciate da ESPN: "​Se rimanesse all’Atletico Madrid diventerebbe una leggenda, ma l’Inter lo acquisterà quando verrà ceduto Icardi. La società mi ha detto questo".



La scorsa estate Griezmann ha detto no al Barcellona per restare all'Atletico Madrid e alzare la Champions al Wanda Metropolitano, ma ora, visto il fallimento europeo, le carte possono cambiare. Il Barça è pronto a tornare all'assalto. Ma ascoltando Forlan, sul francese c'è anche l'Inter!