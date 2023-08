Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e amico di Massimiliano Allegri, intervistato da TuttoJuve.com parla dell'allenatore della Juventus: "La Juve ha fatto un gran partitone ad Udine, da 10 e lode. L'ho vista davvero bene. La mia opinione è che questo sarà l'anno del riscatto".



Se l'aspettava già così pimpante e tonica ad agosto?

"Hanno giocato veramente da Juve, l'Udinese poi non è mai un avversario facile. Sottil è un ottimo allenatore, dal futuro assicurato, lo conosco bene visto che è stato mio calciatore. Allegri vuole il riscatto, poi andrà via".



Che bomba questa, la può spiegare meglio?

"Vuole il riscatto, dopo un anno tremendamente complicato, poi a fine stagione andrà via in Arabia, in America o dove sarà richiesto. Quest'estate ha ricevuto delle offerte, ma lui è sempre stato determinato a restare per dimostrare il suo valore. Il calcio è diventato difficile, le cifre che offrono sono impossibili da pareggiare. Solo gli inglesi potrebbero competere".