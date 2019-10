La parabola discendente che ha colpito Jesé, ex promessa di Real Madrid e attualmente di proprietà del Paris Saint Germain, sembra non avere tregua. Attualmente è in prestito con diritto di riscatto (fissato a 2 milioni di euro) ai portoghesi dello Sporting Lisbona, il 26enne spagnolo fatica a trovare spazio pure in biancoverde: con la maglia dei leoni ha fino ad ora racimolato solo 118 minuti. Dalla Spagna affermano che lo Sporting sarebbe estremamente deluso dalle prestazioni di Jesé tanto da volersene liberare il prima possibile: secondo AS, i portoghesi vorrebbero rispedire l'ex blancos a Parigi già a gennaio.