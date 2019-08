. Quella che nasce da una denuncia.. E’ la frase con la quale il vescovo di Rieti,, ha aperto la sua omelia durante la Messa celebrata per le vittime del terremoto che ha devastato il cuore dell’ Italia, tre anni fa, fa provocando una mattanza. Dopo così tanto tempo visitare Amatrice e i suoi borghi è desolante. Il tempo si è fermato sulle cose inghiottite dal nulla. I coraggiosi che hanno deciso di non abbandonare la loro terra riescono appena a sussurrare il loro sgomento. Il passaggio degli ispettori per la ricostruzione è sempre più raro.La domanda, dunque, obbligatoria.L’esempio del presidenteche aveva elargito l’incasso del derby venne allora seguito, in varia misura, da tutte le società di A e da tantissime delle Serie inferiori. Idem per ciò che riguarda il Coni e altre Federazioni. Dopo tre anni, vista la situazione inaccettabile, un rendiconto è doveroso pretenderlo. Buonanotte e fate sogni colorati.