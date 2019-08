La buonanotte è l’illusione. L’errore dei sensi e della mente che deforma la realtà. Le vittime di questa sindrome sono solitamente coloro che, dopo aver raggiunto il potere, non si rendono conto di quanto sia rischioso cercare di volare sempre più in alto. Dal mito di Icaro ai giorni nostri gli esempi sono infiniti e contrassegnati da un finale identico. La caduta degli dei o perlomeno di quelli che si ritenevano tali.



Il recentissimo “caso” dell’ex vice premier e ministro della propaganda Matteo Salvini è da antologia. Senza voler entrare nel merito della questione strettamente politica, è impossibile non prendere atto del fatto che il responsabile del crollo in verticale del personaggio più “popolare” di un governo che non c’è più è solo lui. Il caldo dell’estate bollente e le eccessive esposizioni in spiaggia hanno fatto perdere il senso della realtà al leader leghista che ha confuso la necessità di lavorare per gli italiani con l’illusione di autoproclamarsi uomo solo al comando degli italiani. Voglio i pieni poteri, disse. E con quella frase segnò la sua fine passando dal sogno di vincere la Champions alla Serie B. Comunque sia, Salvini un miracolo è riuscito a farlo. Ha resuscitato il “cadavere” del Partito Democratico che, come Lazzaro, è uscito dalla tomba ed è tornato a camminare. Buonanotte e fate sogni colorati.