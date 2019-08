Quando è azzurro che vorremmo tuffarci dentro. Quando arrivano le nuvole che ci piacerebbe montarle come i cavallini delle giostre. Quando è grigio che pare una coperta nella quale riposare. Quando è nero che fa paura agli animali e ai bambini. Quando, di notte, con le sue meraviglie ci fa chiedere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo.Piegati sui telefonini e impegnati a urlarci contro, al massimo possiamo guardarci la punta delle scarpe.Lo facevamo senza bisogno della tecnica come “l’Iron man” di Parigi. Salivamo più in alto di lui, fino a toccare le stelle per giocarci.E siamo stati così felici. Buonanotte e fate sogni colorati.