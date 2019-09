In Italia la libertà di stampa è dentro confini accettabili, anche se di editori puri ne sono rimasti pochi. Uno di questi è Urbano, il presidente del, il quale soprattutto è il proprietario del, delle sue riviste, dei suoi libri e de. Il canale televisivo che, dal primo giorno della crisi di governo sino a quello di stamane con il giuramento dei nuovi ministri, ha coperto minuto per minuto l’intero svolgersi dell’evento. Dal tg delle tredici fino a sera tarda con la coppiapassando per le quotidianedi Enrico, i cittadini sono stati informati in tempo reale di ciò che stava accadendo.Il direttore della testata giornalistica, in particolare, ha gestito con linguaggio comprensibile a tutti e con amore per la notizia ciascun passaggio del “giallo” dell’estate.Questo forse anche grazie al maestro che ebbe accanto fin dalla nascita. Suo padre, Franco Mentana, che per quarant’anni fu un pilastro della Gazzetta dello Sport. Oggi sarebbe orgoglioso del figlio che ha aiutato Cairo a vincere lo scudetto dell’informazione.- Grazie di cuore a chi mi ha seguito lungo un terreno impervio. Torno a scrivere solo di sport.