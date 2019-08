Di pezza colorata. Nél grande e né piccola. Giusta per contenere unalunga dieci anni. I profughi arabi erano più di trecentomila. L’OLP diGli inviati dei quotidiani alloggiavano tutti “all’Holiday In” a fronte della linea che divideva mussulmani e cristiani.Videro quello scempio due degli inviati italiani. Lavoravano per “La Stampa” e per “La Gazzetta del Popolo”. Il primo, più anziano, non era nuovo a certi film dell’orrore. Il secondo, da poco professionista, una voltaE’ una storia vera. La racconto quando mi chiedono come si fa a diventare giornalisti sportivi. Si fa anche così. Buonanotte e fate sogni colorati.