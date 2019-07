. Vuol dire molte cose nel linguaggio dei cani.Si chiamava. Un meticcio trovatello. Lo aveva adottato Bruno Bartoli, notabile versiliese e vicepresidente della società ai tempi d’oro.Era più di una mascotte. Era un autentico ultras. Seguiva gli incontri accovacciato in tribuna e nell’intervallo andava a fare pipì nel prato, dietro le gradinate. A ogni gol del Pietrasanta abbaiava e sventolava la coda. Se a segnare erano gli avversari si copriva il muso con le zampe.Qualche mese fa Due non è si è più tornato allo stadio. Dimagrito e mezzo cieco si era addormentato con Bruno che gli teneva una zampa.o. E per i pietrasantini anche Due è già leggenda. Buonanotte e fare sogni colorati