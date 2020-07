: ilin seguito ai risultati maturati nell'ultima giornata disputata ieri sera, èdel proprio campionato. Passatacon calciatori comee condopo aver compiutoti, alla tristezza di una retrocessione avvenuta anche per motivi extracalcistici.- Il Depor infatti, vistotra i giocatori di quest'ultima squadra:insieme ai galiziani retrocede anche il Numancia, decisive le vittorie di Lugo ed Albacete., senza contare cheErae da allora ha quasi sempre giocato nella prima,Poi il settimo posto nel 2009 e una continua discesa.Intantocome confermato da"Ci sono altri club come l’Elche, il Rayo, il Numancia. Posso dire che ho prove, da parte del presidente del Rayo, di alcune pressioni per far giocare la partita. Anche lui è totalmente indignato. Faremo fronte comune. Più squadre siamo, meglio è. Dobbiamo lottare per la pulizia nel calcio. Andremo fino in fondo alla questione, ciò che è stato fatto oggi è deplorevole. Mi sembra chiaro che il principio di uguaglianza per tutti non venga rispettato. Non so come ciò possa accadere nel calcio spagnolo. Si dice che sia il miglior campionato del mondo, in realtà è una vera truffa".Mentre il calcio che conta saluta La Coruna.@AleDigio89