La calciatrice australiana Sam Kerr accusata di razzismo: 'Stupido bianco bastardo' a un poliziotto

il capitano della Nazionale di calcio femminile australiana, Sam Kerr, avrebbe definito un agente di polizia londinese "uno stupido bastardo bianco" durante una lite sulla tariffa di un taxi avvenuta all'inizio dello scorso anno a Twickenham. E' quanto ha riferito il tabloid inglese "The Sun".



Kerr, calciatrice del Chelsea, sarebbe stata male nel taxi dopo una notte fuori e avrebbe poi fatto partire l'insulto all'arrivo della polizia. .Lei ha negato tutto, ma Il suo team legale tornerà in tribunale il 26 aprile nel tentativo di evitare un processo penale previsto per febbraio del prossimo anno. Sono a rischio, per questo episodio di razzismo e di ingiuria verso un pubblico ufficiale, milioni di sterline di sponsorizzazioni.



“Sam ha il nostro pieno sostegno, lo sa. È un momento difficile per lei", ha detto il tecnico delle Blues Emma Hayes in conferenza stampa. "Certo che non posso commentare. Posso dire che so che si è dichiarata non colpevole e non voglio fare nulla che possa mettere a repentaglio la tranquillità di Sam parlandone".