Trinity Rodman è la giocatrice più pagata nella storia della NWSL, a soli diciannove anni. La figlia di Dennis, ex cestista dei Chicago Bulls, ha firmato un rinnovo di contratto da record con il Washington Spirit per 1,1 milioni di dollari in 4 anni.



L’attaccante guadagnerà uno stipendio base di 281mila dollari all’anno, superando così le cifre di Alex Morgan e Megan Rapinoe.