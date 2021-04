Eppure si intravede la luce in fondo al tunnel per un ritorno agli spettacoli con il pubblico non troppo lontano nel tempo.Sul fronte calcistico si è aperto un grosso varco verso la possibilità di apertura al pubblico dello stadio Olimpico di Roma per l'Europeo.. Lo ha fatto in risposta all'aut-aut del presidente dell'Uefa, Ceferin, che nei giorni scorsi aveva chiosato: "Nessuna gara degli Europei si giocherà a porte chiuse. Se una città propone uno scenario senza pubblico, le partite saranno spostate in altre sedi".A D'Amato hanno fatto eco le parole di Gabriele Gravina, che ha anticipato i tempi sulla decisione ufficiale del prossimo 7 aprile: "". Sembra scongiurata, dunque, l'ipotesi di un Europeo totalmente britannico, con la FA che si era proposta di ospitare tutte le partite della competizione, sfruttando la favorevole condizione sanitaria inglese, frutto di una campagna vaccinale avanzata rispetto a quella degli altri Paesi europei.(su tutti il Kendal Calling a fine luglio e il Reading & Leeds ad agosto) e la forte possibilità di concerti in presenza di pubblico già entro le prime settimane d'estate.. Lo ha fatto Carlo Trotta, fondatore di una delle più importanti società di organizzazione di concerti, Barley Arts, parlando dell'iniziativa. Si tratta dell'unione di numerose importanti realtà del settore, che ha elaborato un protocollo (ora al vaglio di Ministero della Cultura, Istituto Superiore di Sanità e Cts) per un ritorno dei live già dalla fine di maggio 2021.