Vi ricordate di Capitol Hill? La manifestazione violenta dei sostenitori di Donald Trump che invasero il Congresso degli Usa? Oggi la stessa cosa è successa anche in Brasile con i sostenitori di Bolsonaro, sconfitti alle ultime elezioni, che hanno marciato e fatto irruzione violenta nel Parlamento a Brasilia, riuscendo ad entrare nello spazio esterno che circonda il palazzo sfondando il cordone di sicurezza anche con scontri con la polizia.



I manifestanti, molti dei quali con bandiera brasiliana sulle spalle, sono addirittura riusciti a salire su una rampa dell'edificio con l'obiettivo di occuparne il tetto. Il governo di Lula ha indetto una Riunione d'Emergenza per gestire gli avvenimenti con il presidente che ha condannato l'attacco definendo "vandali e fascisti" i manifestanti. Lula ha decretato anche l'intervento delle forze federali nel distretto fino al 31 gennaio togliendolo all'amministrazione del governatore. Il centro di Brasilia sarà chiuso per 24 ore, in attesa che la guardia nazionale ripristini l'ordine.



Secondo O Globo la polizia militare è già intervenuta liberando il Parlamento con l'utilizzo di granate stordenti e proiettili di gomma dagli elicotteri per impedire ad altre persone di entrare. Tutte le finestre del primo piano sono già state distrutte dall'interno dai manifestanti mentre sono state usate bombe lacrimogene per sgomberare i manifestanti.