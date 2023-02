"Dopo il Mondiale adesso voglio la Champions League". Ha le idee chiare Lautaro Martinez che, intervistato da Prime Video, si è confessato: "I gol col Barcellona? Adesso mi sento più maturo, in campo cerco di trasmettere tranquillità. Al Mondiale invece avevo rabbia per il problema alla caviglia, non riuscivo ad esprimermi".



LE DIFFERENZE TRA LUKAKU E DZEKO - "A Big Rom piace rimanere tra i centrali, così io cerco lo spazio tra le linee per girare intorno a lui. Con Edin invece ci guardiamo tanto. Entrambi sono due giocatori esperti, imparo tanto da loro in ogni allenamento".