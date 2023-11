@acmilan

Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!! pic.twitter.com/l4cJ5Twmuj — Rafael Leão (@RafaeLeao7) November 24, 2023

. Attraverso il proprio profilo Twitter, il portoghese ha lanciato un messaggio ai tifosi nel momento sicuramente più critico della stagione del, che non vince in Serie A dalla gara di Marassi contro il Genoa del 7 ottobreL’ex Sporting Lisbona non dovrebbe essere a disposizione a causa della lesione di primo grado al bicipite femorale rimediata contro il Lecce.