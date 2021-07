. Non in campo, chiaramente, ma sull'aereo decollato ieri da Firenze in direzione Londra. Stasera sarà a Londra, munito di stampelle ma anche di tanta voglia di fare il tifo per i compagni, dai quali si è separato dopo l'infortunio accusato a Monaco nei quarti contro il Belgio.In vista della sfida di questa sera, il terzino della Roma parla a La Stampa, spiegando: "in fondo a quest'avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l'anima per i tuoi compagni. L'infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo: anche mio figlio Mattia, tre anni appena, ha capito che papà, sul divano di casa, stasera proprio non ci poteva stare. Sono emozionato, non lo nascondo.. A Wembley ci aspetta l'ultima battaglia di questo Europeo, il torneo che porterò dentro per sempre: dalle notti magiche dell'Olimpico fino al tempio del calcio contro i padroni di casa, di strada ne abbiamo percorsa.. Ora sono pronto, sento di avere ancora tanto da dare: sulla fascia tornerò tra qualche mese, ma mi piace pensare che stasera ci sarà di nuovo da spingere tutti insieme.".